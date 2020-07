Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - beim Abbiegen Fahrzeugführerin übersehen - zwei leicht verletzte Personen

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Mittwochabend, 01.07.2020, kam es im Banter Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 53-Jährige befuhr mit ihrem PKW BMW gegen 17:20 Uhr den Banter Weg in Fahrtrichtung Süden. Auf Höhe der Marienburger Straße teilt sich die Fahrbahn in zwei Fahrstreifen auf. Zu der Zeit begann in diesem Bereich der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen zu stocken, woraufhin die 53-Jährige ihre Fahrt auf dem linken Fahrstreifen fortsetzte. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem Pkw VW die Marienburger Straße in Fahrtrichtung Osten und beabsichtigte, nach links in den Banter Weg einzubiegen und wurde von einem von links kommenden Verkehrsteilnehmer vorgelassen. Der 28-Jährige begann mit dem Abbiegevorgang und übersah die von links kommende, auf dem linken Fahrstreifen fahrende 53-Jährige, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Pkw-Insassen wurden leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

