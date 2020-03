Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Marienring, 10.3.2020, 09.30 Uhr Trickdiebstahl

Landau (ots)

Am 10.3.2020, gegen 09.30 Uhr, ereignete sich in einem Treppenhaus im Marienring 20, Zugang zu Arztpraxis, ein Trickdiebstahl. Ein bislang unbekannter jungen Mann sprach eine Seniorin an. Er bat um Hilfe bei einer Entfernung eines Fleckens auf seiner Jacke die er über seinem Arm trug. Die hierdurch abgelenkte Seniorin stellte unmittelbar danach das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Diese musste der Täter während des Ablenkungsmanövers unbemerkt aus der Handtasche entwendet haben.

