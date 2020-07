Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Jever 03.07.2020 - 05.07.2020

Jever/Schortens/Wangerland (ots)

Wechselseitige gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, um 00:50 Uhr, kam es in Schortens, im Rahmen eines "gemütlichen" Beisammenseins zu Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Personen. Hierbei gerieten ein 50jähriger und ein 37jähriger Mann, beide aus Wilhelmshaven, in Streit. Es soll ein Messer im Spiel gewesen sein. Am Ende musste der jüngere Mann mit einem RTW ins Krankenhaus verbracht werden. Die Betroffenen machen unterschiedliche Angaben zum Tathergang. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zweimal Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Freitag wurde ein 28jähriger Mann in Jever durch Beamte des Zolls kontrolliert. Hierbei wurden in seinem Fahrzeug Betäubungsmittel durch den Diensthund gefunden. Des Weiteren wurde festgestellt, dass der junge Mann seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Am Sonntag wurde gegen 02:58 Uhr ein 22jähriger Fahrzeugführer in Schortens kontrolliert. Auch er führte seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen den jungen Mann wurde ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfälle Am Freitag kam es gegen 15:12 Uhr, an einem sehr unübersichtlichen Einmündungsbereich, im Andelweg/Quellerweg, in Horumersiel, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Transporter. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell