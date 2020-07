Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lastwagen gegen Auto gerollt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Oberen Waiblinger Straße ist am Freitagmorgen (17.07.2020) ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Ein 48 Jahre alter Lastwagenfahrer wollte gegen 06.30 Uhr aus einem Parkplatz ausfahren. Als er das Führerhaus an einer Schranke verließ, um sie zu öffnen, rollte der Lastwagen los, durchbrach die Schranke, stieß auf der gegenüberliegenden Seite der Oberen Waiblinger Straße auf einen geparkten VW Transporter und schob ihn gegen eine Treppe. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein Bedienfehler die Ursache für den Unfall gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell