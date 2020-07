Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Trickdiebstahl Bargeld erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (15.07.2020) einen 93 Jahre alten Mann in seiner Wohnung an der Werderstraße abgelenkt und sein Bargeld gestohlen. Eine unbekannte Frau klingelte gegen 15.00 Uhr an der Wohnungstür des Seniors. Unter einem Vorwand verschaffte sie sich Zugang zur Wohnung und verstrickte den 93-Jährigen in ein Gespräch. Währenddessen betrat mutmaßlich eine weitere Diebin ebenfalls die Wohnung und stahl mehrere Hundert Euro aus einer Geldkassette. Der 93-jährige Mann beschrieb eine Täterin als zirka 30 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter groß und schlank. Sie soll braune Augen und dunkelblonde Haare gehabt haben, die sie zum Pferdeschwanz gebunden trug. Sie sprach gebrochen Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

