Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Unbekannte klauten einen Lexus

Bad Iburg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in der Straße Vossegge einen grauen Lexus RX 450H gestohlen. Der etwa 3 1/2 Jahre alte SUV stand auf einem Privatgrundstück vor einer Garage und hat das Kennzeichen OS-TW 267. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401-879500 entgegen.

