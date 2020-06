Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - 39-Jährige verstarb nach Verkehrsunfall

Dinslaken (ots)

Am Sonntag gegen 12.15 Uhr befuhr eine 39-jährige Frau aus Dinslaken mit einem Kleinkraftrad die Leitstraße in Fahrtrichtung Wehofer Straße.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie plötzlich ins Schlingern und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.

Die Dinslakenerin stürzte daraufhin mit dem Roller zu Boden. Ein 69-jähriger Dinslakener Radfahrer, der den Unfall beobachtete, leistete Erste-Hilfe am Unfallort.

Die Frau musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem sie am Nachmittag verstarb.

