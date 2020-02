Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Sicherheitsdienst angegriffen

Schöppingen (ots)

Im Gewahrsam der Polizei endete für vier Bewohner der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Schöppingen am Sonntag eine Auseinandersetzung: Die Beteiligten hatten das Security-Personal angegriffen. Vorausgegangen war am Freitagabend ein Streit, in dessen Verlauf bereits zwei Bewohner einen Sicherheitsbediensteten verletzt hatten. Zeugen konnten verhindern, dass einer der Beteiligten den Geschädigten mit einem Wasserhahn attackierte. Ein 32-Jähriger und ein 23-Jähriger kamen daraufhin zunächst ins Gewahrsam. Das Geschehen vom Vorabend sollte am Sonntag ein Nachspiel haben: Mehrere Bewohner gingen einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an, ein Beschuldigter attackierte ein parkendes Fahrzeug. Polizeibeamte nahmen vier Männer im Alter von 33, 25 und 23 Jahren, um weitere Straftaten zu verhindern - darunter auch die zwei Beschuldigten vom Vortag.

