Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170320-208: BMW-Diebstähle im Südkreis

Nümbrecht/Reichshof (ots)

In Nümbrecht und in Reichshof sind in den vergangenen Tagen jeweils ein BMW gestohlen worden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag (16. März) stahlen die Autodiebe einen blauen BMW 118d mit dem amtlichen Kennzeichen GM-JW308. Der BMW parkte zur Tatzeit vor einem Wohnhaus im Hermann-Löns-Weg in Reichshof-Denklingen. Anwohner hörten gegen 2:30 Uhr ein Fahrzeug, das lautstark davon fuhr.

In Nümbrecht stahlen Diebe in der Nacht zu Dienstag (17. März) einen grauen BMW G5L mit dem amtlichen Kennzeichen GM-L4912. Der Wagen parkte zur Tatzeit vor einem Wohnhaus in der Straße "Eckenbacher Hardt".

Hinweise zu beiden Fällen bitte umgehend an die Kriminalpolizei in Waldbröl unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

