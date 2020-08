Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Taschendiebstahl beim Einkaufen in Wilhelmshaven - kurzzeitig abgelegte Handtasche war plötzlich weg!

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagmittag, 20.08.2020, kam es gegen 14 Uhr zu einem Handtaschendiebstahl in der Nordseepassage (Bahnhofstraße). Dort nutzte eine bislang unbekannte Person die kurze Unaufmerksamkeit der Geschädigten aus und entwendete die neben ihr abgelegte Handtasche samt Inhalt. Die Handtasche lag neben einem in der Passage stehenden Strandkorb. Passanten, denen beim Einkaufen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (958045)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell