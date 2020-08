Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Rollerdiebstahl in Wilhelmshaven - entwendetes Fahrzeug wurde beschädigt aufgefunden - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Donnerstag, 20.08.2020, einen in der Lindenstraße verschlossenen Roller. Dieses rot-schwarz farbige Kleinkraftrad wurde in der Alkostraße stark beschädigt aufgefunden, so dass die Polizei um Hinweise bittet. Zeugen, die den Diebstahl in der Lindenstraße bzw. die möglicherweise spätere Beschädigung und das Zurücklassen des Zweirades in der Alkostraße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (955872)

