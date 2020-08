Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Paketes in Jever - auf einem Grundstück abgelegtes Paket entwendet

Jever (ots)

Ein durch einen Paketdienst geliefertes und abgelegtes Paketgut wurde am Mittwoch, den 19.08.2020, zwischen 12.45 Uhr - 14.30 Uhr, von einem Grundstück in der Cammannstraße in Jever entwendet. In diesem Paket sollen sich zwei Jacken befunden haben. Zeugen, die an dem Tag verdächtige Personen auf dem Grundstück gesehen haben oder anderweitig verdächtige Beobachtungen mitteilen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen. (961501)

