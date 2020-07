Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer fährt einer Frau auf einem Parkplatz in Butjadingen über den Fuß

Delmenhorst (ots)

Eine 42-jährige Frau aus Hessisch Lichtenau wurde am Montag, 20. Juli 2020, bei einem Verkehrsunfall auf einem Supermarktparkplatz in der Butjadinger Straße in Butjadingen leicht verletzt, weil ein Pkw über ihren Fuß rollte.

Gegen 18:30 Uhr fuhr ein 64-jähriger Mann aus Bad Vilbel (Hessen) mit seinem Pkw über den Supermarktparkplatz und übersah dabei eine Frau, die neben einem geparkten Pkw stand und ihr 2-jähriges Kind auf dem Arm hatte.

Der 64-Jährige fuhr derart dicht an der Frau vorbei, dass sein Pkw über ihren Fuß rollte und sie daraufhin stürzte. Während des Sturzes konnte sie ihr Kind im Kofferraum ihres Pkw ablegen, sodass das Kind unverletzt blieb.

Die Frau wurde leicht verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 64-Jährigen wurden ein Bußgeldverfahren und ein Strafverfahren eingeleitet.

