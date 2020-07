POL-REK: 200707-5: Motorrad stieß mit Auto zusammen - Frechen

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Bei einem Verkehrsunfall auf der Holzstraße wurde am Montagabend (06. Juli) ein 22-jähriger Mann schwer verletzt.

Der 22-Jährige fuhr gegen 18:15 Uhr mit seinem Motorrad auf der Straße Neuer Weg in Richtung Holzstraße. An der Einmündung beabsichtigte er, rechts in Richtung Kerpen abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 67-jähriger Autofahrer auf der Holzstraße geradeaus in Richtung Kerpen. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen, wodurch der Motorradfahrer zu Fall kam und schwer verletzt wurde. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die rechte Fahrspur der Holzstraße bis etwa 19:15 Uhr gesperrt. (nh)

