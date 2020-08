Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gemeldeter Wasserrohrbruch entpuppte sich als Einbruchsdiebstahl

Wilhelmshaven (ots)

Wegen austretendes Wasser aus einem leerstehenden Gebäude wurde am Samstagnachmittag die Polizei in die Genossenschaftsstraße in Wilhelmshaven gerufen. Beim Betreten des Gebäudes und der Suche nach der Ursache musste dann festgestellt werden, dass unbekannte Täter augenscheinlich bereits verlegte Kupferrohre abgekniffen und entwendet haben. Dabei wurde auch eine wasserführende Kupferleitung durchkniffen. Das Wasser trat ungehindert heraus und flutete die Räumlichkeiten. Die hinzugezogene Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven konnte das Wasser abpumpen und schloss den Wasserzulauf. Die zuvor aufgebrochene Hintertür wurde ebenfalls wieder gesichert. Etwaige Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben mögen sich bitt mit der Polizei in Wilhelmshaven (Tel. 9420) in Verbindung setzen. (966 002)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell