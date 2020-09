Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Motorroller entwendet.

Lippe (ots)

Unbekannte stahlen am Montag einen Motorroller von einem Grundstück in der Pieperstraße. Zwischen Mitternacht und 8 Uhr benutzten die Täter den Roller und stellten ihn schließlich im Gruttbachweg wieder ab. Hinweise dazu erbittet das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

