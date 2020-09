Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbruch in KiTa misslingt.

Lippe (ots)

Weil sie das Fenster nicht aufbrechen konnten, gelangten bislang Unbekannte nicht in die Kindertagesstätte in der Gebrüder-Künnemeyer-Straße. Über das vergangene Wochenende haben sie versucht in das Gebäude zu gelangen. Dabei haben sie Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Kripo in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

