Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Kirchheide. Navigationsgerät ausgebaut.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte stahlen über das vergangene Wochenende ein fest verbautes Navigationsgerät im Wert von zirka 3.500 Euro aus einem Traktor. Der Eigentümer hatte das landwirtschaftliche Fahrzeug in einer offenen Halle auf einem Grundstück an der Vlothoer Straße abgestellt. Wer Beobachtungen gemacht hat, teilt diese bitte der Kriminalpolizei in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 mit.

