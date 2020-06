Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200615-5: Anfahrt eines Autos endete in Schaufensterscheibe eines Verbrauchermarktes - Hürth

Bild-Infos

Download

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der junger Autofahrer (4) und Kunden blieben unverletzt.

Zu einem Verkehrsunfall nicht alltäglicher Form wurden Polizeibeamte am Freitag (12. Juni) um 17:15 Uhr gerufen: Laut Melder soll ein Minderjähriger (4) mit dem Auto der Mutter in die Glasfront des Geschäftes in der Kölnstraße gefahren sein. Vor Ort machte die Mutter Angaben darüber, dass sie die Einkäufe in den Kofferraum lud, während ihr vierjähriger Sohn, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein, auf dem Fahrersitz saß und offenfahr den Schlüssel im Zündschloss des Wagens herumdrehte. Der Wagen machte einen Satz nach vorne und durchbrach die Glasfront des Geschäftes. Die Polizisten fertigten Bilder (Anlage) von der Unfallstelle und eine Verkehrsunfallanzeige. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell