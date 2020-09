Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. 11-jähriger Junge wohlbehalten gefunden.

Lippe (ots)

Am Abend entdeckte ein Bürger den 11-jährigen Jungen, der seit heute Mittag vermisst wurde. Die Polizei leitete nach dem Verschwinden des Kindes in Horn umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Gegen 21:30 Uhr entdeckte ein aufmerksamer Bürger den Jungen in Horn, erkannte in ihm den Vermissten und rief die Polizei. Das Kind kann nun wohlbehalten nach Hause zurückkehren. Die Polizei bedankt sich bei Medien und Bürgerinnen und Bürgern für die engagierte Unterstützung bei der Suche und bittet darum, die veröffentlichten Fahndungsaufrufe zurückzunehmen und das dazugehörige Foto zu löschen.

