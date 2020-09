Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Roller geklaut.

Lippe (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch stahlen Unbekannte einen Motorroller aus der Straße "Am Plaßgraben". Zuletzt wurde der rote Roller von Alpha Motors gegen 21 Uhr gesehen. Am Mittwochmorgen musste die Besitzerin feststellen, dass das Zweirad im Wert von rund 1200 Euro nicht mehr an seinem Platz stand. Hinweise auf den Verbleib des Rollers nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

