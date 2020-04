Polizei Essen

POL-E: Essen: Kradfahrer nach Unfall schwer verletzt - Verkehrskommissariat ermittelt

Essen (ots)

45309 E.-Kray: Ein 65-jähriger Gelsenkirchener stürzte gestern Abend (1. April, 17:30 Uhr) auf der Rotthauser Straße mit seiner Yamaha zu Boden, nachdem er mit dem BWM eines 23-jährigen Esseners kollidiert war. Der Gelsenkirchener befuhr die Rotthauser Straße in Fahrtrichtung Gelsenkirchen. Vor ihm befand sich der 1er BWM, welcher durch einen 22-Jährigen gesteuert wurde. Der 23-Jährige Fahrzeugeigentümer befand sich als Beifahrer im Auto. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte der 22-Jährige von der Rotthauser Straße nach links auf den Gedingeweg einzubiegen. Der Gelsenkirchener Motorradfahrer kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit dem BMW, stürzte mit seiner Yamaha zu Boden und rutschte in die Einmündung des Gedingeweg. Durch den Unfall verletzte sich der 65-Jährige schwer. Passanten kümmerten sich bis zum Eintreffen von Rettungskräften um den verletzten Mann. Ein Krankenwagen transportierte ihn daraufhin in ein Essener Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat übernommen. (ChWi)

