POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfallflucht auf dem Rad.

Am Mittwochabend wurde ein VW Passat beschädigt, der auf dem Grünstreifen der Barntruper Straße geparkt war. Gegen 19:15 Uhr wurde eine Radfahrerin beobachtet, wie sie gegen das Auto stieß und es dabei zerkratzte. Um den Schaden kümmerte sie sich nicht und fuhr in Richtung Mosebeck davon. Der Sachschaden beträgt rund 800 Euro. Nach Zeugenaussagen war die Frau auf einem gelben Hollandrad unterwegs und trug eine lilafarbene Regenjacke. Wer Hinweise auf die Identität der Radlerin hat, informiert bitte das Verkehrskommissariat in Detmold telefonisch unter 05231 6090.

