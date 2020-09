Polizei Lippe

POL-LIP: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Lippe (ots)

Horn-Bad Meinberg (Leopoldstal) - In der Nacht zum 10.09.2020 wurden in Leopoldstal mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und Kleinigkeiten aus dem Inneren entwendet. Die Tatorte lagen in den Bereichen Waldweg, Leopoldstaler Straße, Silbergrund und Dornenbusch. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei unter 05231 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell