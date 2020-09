Polizei Lippe

POL-LIP: Einbruch in Büro

Lippe (ots)

Detmold (Nienhagen) - In der Nacht zum 10.09.2020 steigt ein Unbekannter in den Büroraum eines Firmengebäudes in der Straße Obernienhagen ein. Im Innenbereich wird ein Schrank aufgebrochen. Aus einer Geldkassette wird das Bargeld entwendet. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter Tel.: 05231 6090

