Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Alleinunfall überschlagen

Erkelenz (ots)

Am 7. November (Donnerstag) ereignete sich auf der Kreisstraße 32 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 39-jährige Frau aus Wassenberg verletzt wurde. Sie war gegen 00 Uhr mit ihrem Pkw Opel auf der Kreisstraße 32 aus Richtung Neu-Immerath kommend in Richtung Tenholt unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Pkw prallte gegen ein Verkehrszeichen und überschlug sich mehrfach in der Feldgemarkung. Eine Unfallzeugin half der Frau aus dem Fahrzeug und verständigte den Rettungsdienst. Die 39-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht.

