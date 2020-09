Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Fahrradbesitzer gesucht.

Lippe (ots)

Am frühen Morgen des 23. August 2020 wurde ein brennendes Fahrrad an einer Bushaltestelle im Liemer Grund gemeldet. Jemand hatte augenscheinlich die Gepäckträgertaschen angezündet. Ein Tatverdächtiger konnte ermittelt werden. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer des Herrenrades, der gebeten wird, sich beim Kriminalkommissariat 6 telefonisch unter 05261 9330 zu melden. Es handelt sich um ein Kettler-Fahrrad des Typs Le Mans, das mit einem Kettenschloss hinter der Bushaltestelle an einer Straßenlaterne gesichert war.

