Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 3/ Einmündung Albert-Schweitzer-Weg, Dienstag, 04.08.2020, 16.00 Uhr

NORTHEIM (köh) - Gestern Nachmittag kam es auf der B 3 in Höhe der Krankenhauszufahrt zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem abbiegenden Pkw und einem Mototorradfahrer. Ein 34-jähriger Northeimer befuhr mit seinem Pkw Seat den Albert-Schweitzer-Weg und wollte nach links auf die B 3 in Richtung Northeim abbiegen.

Verkehrsbedingt hielt er im Einmündungsbereich an, um einen vorfahrtberechtigten Pkw durchfahren zu lassen, der jedoch nach Betätigung des Fahrtrichtungsanzeigers nach rechts in den Albert-Schweitzer-Weg einbog. Den dahinterfahrenden vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer aus Einbeck hatte er übersehen, sodass dieser in die hintere linke Fahrzeugtür des Seat fuhr. Durch den Aufprall wurde das Motorrad zurückgeschleudert und kam nach einigen Metern auf der Fahrbahn liegend zum Stillstand.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in die Universitätsmedizin in Göttingen verbracht. Am Motorrad entstand Totalschaden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

