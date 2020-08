Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Farbschmierereien in Bad Gandersheimer Innenstadt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Innenstadt, Sonntag, 02.08.20, 23.00 Uhr - Montag, 03.08.20, 08.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum von Sonntag, 02.08.20, 23.00 Uhr bis Montag, 03.08.20, 08.00 Uhr beschmierten bislang unbekannte Täter die Hausfassaden mehrerer Objekte in der Bad Gandersheimer Innenstadt mit grüner Farbe. So konnten im Bereich der Moritzstraße, Burgstraße, Moritzgasse, am Martin-Luther-Haus, sowie an der Katholischen Kirche an der Stiftsfreiheit Schriftzüge in grüner Farbe festgestellt werden. Der oder die Täter verursachten durch die Farbschmierereien Schäden in Höhe von ca. 2500,- EUR Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum, im Bereich der Innenstadt von Bad Gandersheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

