Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 01.08.2020 - 04.08.2020

Ein 29jähriger Einbecker stellte am Samstag, den 01.08.2020, sein Fahrrad verschlossen in einem Fahrradständer vor seinem Wohnhaus in der Straße Münsterkamp ab. Als er es am Dienstag, den 04.08.2020, wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Täter dieses entwendet hatte. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Herrenrad des Herstellers "La Strada" in silber, mit einem Zeitwert von ca. 90,- Euro. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden

