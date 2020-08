Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Leichtverletzter bei Unfall mit Motorrad

Einbeck (ots)

Dassel, K 529 04.08.2020, 14:14 Uhr

Am Dienstag, den 04.08.2020, befuhr ein 55jähriger Motorradfahrer aus Ganderkesee die Kreisstraße 529 aus Lüthorst kommend in Rtg. Deitersen. Im Verlauf einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben und kam nach ca. 15 Metern zum Stillstand. Hierbei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und anschließend der Uniklinik Göttingen zugeführt. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 3500,-Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell