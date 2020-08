Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Rollerfahrerin

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße, Montag 03.08.2020, 16.45 Uhr

NORTHEIM (köh) - Gestern Nachmittag kam es in der Göttinger Straße in Höhe der Einmündung zur Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 61- jährige Göttingerin schwer verletzt wurde.

Die Göttingerin befuhr mit ihrem Kleinkraftrad die Göttinger Straße stadteinwärts, um vermutlich nach rechts in die Friedrichstraße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich bremste sie laut Zeugenangaben sehr stark, verlor die Kontrolle über ihren Roller und rutschte einige Meter über die Fahrbahn. Zum Stillstand kam sie mit ihrem Kleinkraftrad an einem Pkw Skoda, der auf dem Abbiegestreifen hielt, um nach links in die Friedrichstraße abzubiegen.

Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 650 Euro. Die Rollerfahrerin wurde schwer verletzt in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell