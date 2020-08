Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fundunterschlagung

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 03.08.2020; 17:25 Uhr

Am späten Montagnachmittag kaufte eine 80jährige Frau aus Salzderhelden in einem Bekleidungsgeschäft in der Langen Brücke ein. Beim Verstauen ihrer gekauften Waren legte sie ihre Geldbörse für einen kurzen Augenblick auf den Boden. In einem nächsten von ihr aufgesuchten Geschäft bemerkte sie dann, dass sie die Geldbörse vergessen und gar nicht eingesteckt hatte. Bei einer anschließenden Nachsuche am Ablageort konnte diese nicht mehr von ihr aufgefunden werden. Demzufolge muss ein möglicher Finder die Geldbörse an sich genommen und unterschlagen haben. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

