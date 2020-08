Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Landstraße/ Einmündung L 572, Sonntag, 02.08.2020, 19.30 Uhr

NORTHEIM (köh) - Am Sonntagabend kam es in der Einbecker Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem abbiegenden Pkw und einem überholenden Fahrzeug. Ein 56-jähriger Einbecker befuhr mit seinem Pkw Ford die Einbecker Landstraße stadtauswärts und ordnete sich im weiteren Verlauf nach links ein, um in den Hollenstedter Weg (L572) abzubiegen. Ein hinter ihm fahrender 38- jähriger Autofahrer überholte schließlich mit seinem Audi A5 den abbiegenden Ford und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von insgesamt 4.500 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 38-jährigen Northeimer fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,1 Promille. Dem Audi-Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

