Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Suchmaßnahmen in Wilhelmshaven nach vermisster Person

Wilhelmshaven (ots)

Am 07.01.2020, gegen 16.20 Uhr, erlangt die Polizei in Wilhelmshaven Kenntnis über eine vermisste, männliche Person. Die Person scheint nach hiesigen Kenntnisstand verletzt zu sein. Nach dieser wird in der Folge, auch unter Einsatz eines Personenspürhundes und des Polizeihubschraubers, im Bereich Wilhelmshaven Altengroden gesucht. Die Suche dauert noch an.

