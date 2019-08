Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall, schwerverletzter Motorradfahrer

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der L 379, zwischen Feilbingert und Obermoschel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 64 jähriger Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen schwer verletzt wurde. Der Motorradfahrer wollte einen vor ihm fahrenden PKW in einer Rechtskurve überholen, verlor die Kontrolle, stürzte und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dadurch wurde er zwischen der Leitplanke und seinem Motorrad eingeklemmt. Der nicht lebensgefährlich, aber schwer verletzte Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

