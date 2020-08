Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Vereinsheim

Northeim (ots)

Hardegsen, Mühlenstieg, Montag, 20.07.20, 10.00 Uhr bis Montag, 03.08.2020, 12.00 Uhr

HARDEGSEN (köh) - Ein unbekannter Täter brach in dem o.a. Tatzeitraum in das Vereinsheim der Sportfischer in Hardegsen ein und entwendeten Diebesgut in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zugang zum Vereinsheim verschaffte sich der Täter vermutlich mittels Werkzeugeinwirkung auf eine Holztür.

Unter anderem wurden alkoholische sowie alkoholfreie Getränke, Elektrogeräte und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, teilen diese bitte der Northeimer Polizei unter 05551-70050 mit.

