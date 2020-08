Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrradreifen zerstochen

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) 01.08.2020; 15:00 - 15:40 Uhr

Am Samstag, den 01.08.2020, stellte ein 80jähriger Dasselaner,gegen 15:00 Uhr, sein E-Bike im unverschlossenen Keller seines Mehrparteienhauses ab. Als er gegen 15:40 Uhr sein Fahrrad wieder in Betrieb nahm, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Täter, während seiner Abwesenheit, den Hinterreifen des Rades beschädigt hatte. An zwei unterschiedlichen Stellen konnte der Mann jeweils kleine Nadeleinstiche feststellen, aus denen die Luft entwich. Der Schaden beläuft sich auf ca. 20,- Euro. Die Polizei in Dassel hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

