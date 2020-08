Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 28.07.2020 - 03.08.2020

Im Tatzeitraum vom 28.07.2020 bis zum 03.08.2020 entwendete ein bislang noch unbekannter Täter das Fahrrad eines 37jährigen Einbeckers aus dem Hausflur eines Mehrparteienhauses in der Altendorfer Straße. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke "Giant" in der Farbe silber/schwarz/gelb mit einem Wert von ca. 400,- Euro. Die Polizei in Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Personen, die mögliche Hinweise, die Tat oder den Täter betreffend, geben können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

