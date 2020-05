Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle aus dem PP Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall

Bebra - Ein PKW- und ein LKW-Fahrer, beide aus Bebra, sowie ein PKW-Fahrer aus Unterbreitzbach befuhren in dieser Reihenfolge hintereinander am 13.05.20, 17.08 Uhr die L 3251 aus Richtung Weiterode kommend in Richtung Bebra. Kurz vor der sogenannten Herkules-Kreuzung sprang die dortige LZA für den Geradeausverkehr auf rot und die Fahrzeuge, welche sich vor den drei genannten Fahrzeugen befanden, bremsten ab. Der PKW-Fahrer aus Bebra musste stark abbremsen und zog sein Fahrzeug in Richtung der dortigen Linksabbiegespur, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich der Lkw-Fahrer und der Pkw-Fahrer aus Unterbreitzbach bereits auf der Linksabbiegespur. Der Lkw-Fahrer musste ebenfalls stark abbremsen um ein Auffahren auf den Pkw des Fahrers aus Bebra zu vermeiden. Dadurch fuhr der Fahrer aus Unterbreitzbach auf den abbremsenden Lkw auf. Verletzt wurde niemand. Gesamtschaden ca. 5.500,-- Euro.

(Berichterstatterin: PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Ludwigsau - Am Mittwoch nachmittag (13.05.), gegen 17:00 Uhr, hielt eine 63-jährige Fahrerin eines Daimler Chrysler aus Ludwigsau verkehrsbedingt in der Friedloser Straße in Mecklar, der nachfolgende 27-jährige Fahrer eines BMW aus Kirchheim bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Verkehrsunfall

Heringen - Am Mittwochabend (13.05.), gegen 21:50 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Fahrer eines BMW aus Berka die Straße "Fülleroder Weg" in Richtung Abterode. Plötzlich überquerte ein Reh die Fahrbahn und prallte gegen den linken vorderen Kotflügel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Verkehrsunfall

Haunetal - Am Mittwochabend (13.05.), gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Fahrer eines Seat aus Bad Hersfeld die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld in Richtung Burghaun. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Verkehrsunfall

Schenklengsfeld - Am Donnerstag nacht (14.05.) gegen 00:20 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Fahrer eines Skoda aus Kaltennordheim die L 3172 aus Schenklengsfeld kommend in Richtung Ransbach, als plötzlich ein Reh due Fahrbahn querte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro

(Berichterstatterin: Polizeistation Bad Hersfeld, Kehres, VAe)

