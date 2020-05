Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 12-jährige Geldbotin nach Enkeltrick gefasst

Fulda (ots)

Hünfeld - Ein Enkeltrick endete am vergangenen Freitagnachmittag (08.05.) in einem Hünfelder Stadtteil mit der Festnahme eines 12-jährigen Mädchens aus Mönchengladbach. Die Geldbotin wurden von einer operativen Einheit der osthessischen Polizei festgenommen. Das zuvor erlangte Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro konnten die Beamten bei ihr sicherstellen.

Gegen Mittag wurde eine lebensältere Dame von einer angeblichen Verwandten angerufen. Durch eine geschickte Gesprächsführung erschlich sich die Anruferin im weiteren Verlauf des Telefonats das Vertrauen der Geschädigten und gab vor, wegen eines Verkehrsunfalls dringend Geld zu benötigen. In der Folge kam es in den Nachmittagsstunden im Bereich einer Kirche zur Übergabe von mehreren Tausend Euro an die 12-jährige Geldabholerin. Die Festnahme des Mädchens erfolgte wenig später durch eine operative Einheit der Polizeidirektion Vogelsberg. Das zuvor erlangte Bargeld konnte dabei sichergestellt werden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand reiste die 12-Jährige polnische Staatsangehörige aus Mönchengladbach mit Bahn und Taxi zur Geschädigten an. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer Verwandten übergeben.

Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Fulda und dem Fuldaer Fachkommissariat für Betrugsdelikt geführt und dauern aktuell an.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Verständigen Sie ihre Angehörigen und nutzen Sie hierbei die Ihnen bekannten Rufnummern! - Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei über den Notruf 110!

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de oder www.polizei-beratung.de

