Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Stromausfall Stadtgebiet Zweibrücken

Zweibrücken (ots)

Gegen 13:35 Uhr kam es an der Einmündung Hofenfelsstraße / Sundahlstraße zu einem Brand in einer Trafostation der Stadtwerke. In einem dortigen Schaltschrank kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einem Schmorbrand an einer 20 KV-Leitung, der von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. In der Folge des Brandes kam es zu einem großflächigen Stromausfall in Zweibrücken, von dem bis 16 Uhr ca. 3000 Haushalte und Gewerbebetriebe von Teilen des Stadtgebietes und vereinzelter Stadtteile sowie Teile des Fest- und Mobilfunknetzes betroffen waren. Gegen 17 Uhr waren vom Stromausfall nur noch Teile der Stadtmitte selbst betroffen. Eine 2. Schadstelle konnte an einer 20 KV-Erdleitung im Bereich der Lützelstraße gefunden werden. Die Stadtwerke Zweibrücken sind dort mit der Störungsbeseitigung beschäftigt. Diese kann allerdings noch bis in die Nacht andauern. | pi zw

