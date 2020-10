Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrzeug beschädigt

Pirmasens (ots)

Am Samstag, 03.10.2020 zwischen 07:15 Uhr und 07:20 Uhr liefen drei dunkel gekleidete Personen auf der Winzler Straße. In Höhe der Hausnummer 157 reißt eine der genannten Personen an einem geparkten Ford die Verkleidung des Außenspiegels ab. Eine Fahndung nach den drei Personen verlief negativ. Hinweise an die Polizei Pirmasens unter Tel.: 06331/5200 oder Email: pipirmasens@polizei.rlp.de (pips)

