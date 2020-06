Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.05.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Roller-Fahrerin bei Sturz verletzt

Am Samstagabend, gegen 18.00 Uhr, schätze eine 53-jährige Rollerfahrerin auf der K 3914 zwischen Kaltenbrunn und Reinhardssachsen den Verlauf einer Rechtskurve falsch ein und kam beim Kurvenausgang auf die Gegenfahrbahn. Hierbei streifte sie einen entgegenkommenden Pkw VW-Polo und stürzte anschließend. Die Roller-Lenkerin wurde aufgrund ihrer Verletzungen in das nächste Krankenhaus verbracht. Der 50-jährige Polo-Fahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der Sachschaden an dem Roller Piaggio wurde auf ca. 1000 Euro beziffert. Der Schaden an dem Pkw VW-Polo wurde auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 10

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell