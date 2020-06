Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.05.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Exhibitionist belästigt Passantin

Am Samstagmittag, gegen 13.00 Uhr, saß ein Mann auf einer Sitzbank am alten Neckaruferweg in der Badstraße Höhe des Biergartens Food Court. Nachdem die Passantin in seine Richtung blickte, zog er sein T-Shirt hoch und zeigte sein entblößtes Geschlechtsteil vor. Die Frau reagierte sofort und verständigte die Polizei. Der Mann konnte kurz darauf von einer Streife des Polizeireviers Heilbronn angetroffen und kontrolliert werden. Eine Strafanzeige folgte. Außer der Passantin waren noch weitere Personen unterwegs und hatten die Situation beobachtet. Diese Zeugen, aber auch weitere geschädigte Personen, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1042500 zu melden.

