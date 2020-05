POL-HN: Pessemitteilung des Polizeipräsidium Heilbronn vom 31.05.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Wertheim: Suche nach vermisster Frau Am Samstagmittag verlies eine 54-jährige frau ihre Wohnung in Wertheim. Als sie gegen Abend nicht wieder nachhause gekommen war, verständigten die Angehörigen die Polizei, da sie befürchteten, der Frau könnte etwas zugestoßen sein. Da die weiteren Ermittlungen der Polizei diese Sorge als begründet erscheinen ließen, wurde zunächst eine Rettungshundestaffel mit Flächen- und Personenspürhunden angefordert. Nachdem dies nicht zum Auffinden der Gesuchten führte, überflog ein Polizeihubschrauber das Suchgebiet. Trotzdem ist die Frau weiterhin vermisst. Da inzwischen davon ausgegangen wird, die Frau könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, fahndet die Polizei auch öffentlich nach ihr. Die entsprechende Vermisstenfahndung ist im Internet über https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/wertheim-vermisstenfahndung abrufbar.

