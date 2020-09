Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Warburg (ots)

Bei einem Unfall in Warburg ist am Mittwoch, 9. September, eine Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Um 8.15 Uhr befuhr ein 76-Jähriger mit seinem Mercedes die Straße Paderborner Tor stadteinwärts. Als er nach links in die Straße Göringsgraben abbiegen wollte, übersah er eine 81-Jährige, die mit dem Fahrrad stadtauswärts unterwegs war. In Höhe der Einmündung kam es zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. /nig

