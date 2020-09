Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Höxter (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montag, 07.09.2020, auf der Brenkhäuser Straße in Höxter musste ein 4-jähriger Junge im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Fahrerin eines VW-Golf befuhr gegen 17:30 Uhr die Brenkhäuser Straße aus Richtung Albaxer Straße kommend in Richtung Entlastungsstraße. An einem Fußgängerüberweg musste die Frau aus dem Landkreis Holzminden verkehrsbedingt halten. Die aus dem Kreis Höxter stammende Fahrerin eines Opel-Corsa konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Golf auf. Eines von zwei Kindern, die sich in dem Opel-Corsa befanden, wurde anschließend im Höxteraner Krankenhaus ambulant behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell