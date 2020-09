Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 84 Geschwindigkeitsverstöße in zwei Stunden

Bad Driburg (ots)

Am Freitagmorgen, 04.09.2020, führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen in der Schmechtener Straße in Bad Driburg-Herste durch. An dem dortigen Kindergarten und den zwei Bushaltestellen ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. Während dieser rund zweistündigen Verkehrsüberwachung wurden insgesamt 84 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der schnellste Fahrer war mit 68 km/h unterwegs. Die Regelahndung laut Bußgeldkatalog für diesen Verstoß beträgt 160 Euro Bußgeld, 2 Punkte im Fahreignungsregister und 1 Monat Fahrverbot. Durch die Baustellenumleitung von der B64 herrscht in Herste aktuell ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen zu beachten. /ell

