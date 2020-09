Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß

Beverungen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der Landesstraße 838 bei Beverungen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der 50-jährige Fahrer war mit seinem Pkw Renault von Jakobsberg kommend in Richtung Beverungen gefahren. In einer scharfen Rechtskurve rutschte das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Pkw Fiat einer 31-Jährigen zusammen. Diese wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 26-Jährige mit ihrem VW Golf konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen den Fiat. Dabei verletzte sie sich ebenfalls. Der Unfallverursacher und seine drei Mitfahrer konnten das Krankenhaus unverletzt verlassen. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf über 20.000,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

Fax: 05271 962 1297

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell